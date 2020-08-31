Разработчик игры Angry Birds подал в суд на восемь тюменцев

Финская компания просит компенсировать нарушение авторских прав Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Финский автор известной игры Angry Birds, разработчик студии Rovio Animation подал в суд на восемь тюменских предпринимателей за нарушение авторских прав. Соответствующие иски опубликованы в картотеке арбитражных дел. Все восемь человек — мелкие предприниматели.

«У нас небольшой магазинчик одежды, и для нас получение иска оказалось полной неожиданностью. Оказалось, что в продаже были четыре футболки с изображением птичек Angry Birds — за 400 рублей одна штука», — поделилась одна из предпринимателей, попросив не упоминать ее имени и названия ее ИП. Теперь финский разработчик компьютерных игр взыскивает за использование каждого образа птички по 10 тыс. рублей. «Мало того, что нас очень подкосил карантин — почти три месяца сидели дома, так теперь еще нужно найти где-то 40 тысяч», — отмечает предпринимательница.

Подобных исков в Арбитражном суде Тюмени восемь, всего на сумму 296 тыс. рублей. Все они приняты судом, а ответчики — мелкие предприниматели, владеющие небольшими магазинами. Оперативно связаться с представителями финской компании Rovio Animation не удалось, послан официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что барселонская художница Елена Фукс подала в суд на сеть тюменских кофеен Garden Coffee из-за нарушение авторских прав — ее художественные образы использовались в дизайне стаканчиков.