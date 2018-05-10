Дизайнер из Барселоны с русскими корнями Елена Фукс обвиняет тюменскую сеть кофеен Garden Coffee в нарушении авторских прав. Компания использует в своем фирменном стиле изображение девушки, пронзенной стрелой, которое, по версии Фукс, является ее работой. Об этом иллюстратор пишет на своей странице в Facebook.
Изображение, используемое в фирменном стиле кофеен (оформление помещений, стаканчики для напитков), было несколько изменено. По версии дизайнера, корректировки могла внести тюменская «STUDIO LYNX». Елена Фукс направила на имя Garden Coffee досудебную претензию.
«Я получила ответ с извинениями за ситуацию и даже вопросом об условиях предоставления прав на использование данного изображения. Получив мой ответ, отвечать мне перестали вовсе. Хочу заметить, что подобного рода правонарушения подразумевают выплаты компенсации до 5 миллионов рублей. Ясен красен ни о каких миллионах речи не велось, но и, видимо, реальные цифры за работу художника в сравнение с теми, что были заплачены человеку, который продал мою работу, не идут. Коротко: обидно», — объясняет ситуацию девушка.
Дальнейшие попытки наладить диалог, как утверждает Елена Фукс, потерпели неудачу. «Они сказали, что я очень талантлива, а все остальное они готовы обсуждать только в присутствии человека в мантии, а также не собираются пресекать использование стаканов и наклеек с несогласованным использованием моей работы без стука волшебного молоточка, — комментирует дизайнер и резюмирует. — Хочу, чтобы народ знал своих героев, и что я на эту [нецензурное выражение, означающее неприятную ситуацию] не подписывалась, а деньги за и с нее рубит компашка друзей в Тюмени».
Как сообщил в разговоре с «URA.RU» один из учредителей сети Garden Coffee Максим Гуральник, его предприятие намерено отреагировать на ситуацию. «Будем реагировать, но позднее. Пока без комментариев. Это в интересах компании», — сообщил собеседник агентства.
Сейчас Елена Фукс планирует обратиться в суд.