В Екатеринбурге 1 сентября пришло сообщение о минировании школ

Начало учебного года под угрозой срыва
В Екатеринбурге на электронную почту ГУ МЧС по Свердловской области пришло сообщении о массовом минировании школ. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«В послании сказано, что в Екатеринбурге в день начала учебного года заминированы школы, детские сады и аэропорт», — сообщил инсайдер.
Информация об анонимном минировании доведена до руководства По адресам направлены сотрудники полиции. В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать сообщения позже.
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