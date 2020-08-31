31 августа 2020

В Екатеринбурге 1 сентября пришло сообщение о минировании школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие самой большой школы в УРФО. День знаний. Первое сентября. Челябинск, никитин юрий, 1 сентября
Начало учебного года под угрозой срыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге на электронную почту ГУ МЧС по Свердловской области пришло сообщении о массовом минировании школ. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В послании сказано, что в Екатеринбурге в день начала учебного года заминированы школы, детские сады и аэропорт», — сообщил инсайдер.

Информация об анонимном минировании доведена до руководства По адресам направлены сотрудники полиции. В ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать сообщения позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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