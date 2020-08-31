В ООН ответили на письмо Поклонской о водной блокаде Крыма

Три месяца назад Наталья Поклонская обратилась в ООН по поводу водной блокады Крыма Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Организация объединенных наций (ООН) обратилась к депутату Госдумы Наталье Поклонской за дополнительной информацией о водной блокаде Крыма. Три месяца назад Поклонская предупреждала мировое сообщество, что из-за действий украинских властей полуострову угрожает гуманитарная катастрофа.

«Приятно удивлена конструктивной реакцией управления верховного комиссара ООН по правам человека, на мое обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму, в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды», — написала Поклонская в своем Instagram. Она отметила, что ответ из ООН говорит о том, что там уважают выбор жителей Крыма о возвращении в состав России.

Водную блокаду полуострова Украина начала весной 2014 года, когда он вошел в состав России, пишет RT. Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде, пишет « Федеральное агентство новостей ». При президенте Владимире Зеленском в правительстве начались разработки программ по возобновлению водоснабжения, сообщает агентство Nation News.

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