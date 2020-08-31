Свердловский суд отменил покупку дорогой иномарки для сельсовета

Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры признал недействительной покупку дорогостоящего автомобиля для нужд сельской администрации в Камышловском районе. Автомобиль будет возвращен покупателю.
«Установлено, что администрацией поеселения и ООО „Оками Урал“ заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля марки Toyota Camry в комплектации „Стандарт Плюс“ стоимостью более 1,5 млн. рублей», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
При изучении аукционной документации установлено, что совокупность технических характеристик автомобиля, которые запрашивались при аукционе, соответствует транспортному средству только одной модели одного производителя. Это является нарушением ст. 33 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». По решению суда сельская администрация должна вернуть автомобиль продавцы и получить назад деньги.
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