Александр Высокинский положительно оценил ремонт школы №106 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и владелец ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский открыли обновленную школу №106 (микрорайон Вторчермет), которую за свой счет ремонтирует бизнесмен. По словам Симановского, за несколько месяцев удалось обновить 20 классов и актовый зал, а также завершить ремонт всех коридоров, выполненный в стиле «елизаветинского барокко» — с колоннами, позолотой, хрустальными люстрами и вензелями.

«В планах у нас — доделать фасад и построить стадион (на заднем дворе школы — прим. ред.). В следующем году, я думаю, закончим», — сказал Симановский, отметив, что ремонтом в школе он «хотел сделать мир красивее». «Чтобы ученикам жилось веселее», — объяснил предприниматель. «Не знаю, насколько это получилось…» — продолжил он, ссылаясь на негативные отклики в соцсетях и СМИ из-за выбранного дизайна.

«Людей, видимо, золото раздражает», — предположил Симановский. «Ну почему раздражает? Слушай, в городе живет полтора миллиона человек. Не удовлетворить всех по определению», — вступился за мецената мэр. «Дети [ничего] не ломают. Когда они заходят в эти новые коридоры, они притормаживают, они степенно ходят. Ну и пусть привыкают к этой красоте. Может быть, она специфичная, но совершенно точно это определенный подход», — сказал Высокинский.

В ответ Симановский добавил, что, исходя из его разговоров с директором школы, ни один из родителей «не высказался отрицательно» о ремонте. «Это важно для меня», — объяснил меценат.

Стиль, в котором выполнен ремонт коридоров в школе, называют «елизаветинским барокко» Фото: Анна Майорова © URA.RU

За короткое время рабочие также полностью обновили входную группу здания Фото: Анна Майорова © URA.RU

До недавнего времени пришкольная территория была наполнена дикорастущими деревьями и сорняками… Фото: Анна Майорова © URA.RU

…а сейчас на их месте — беседки, фонари и газоны с клумбами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие объекты на территории выполнены в золотистых оттенках — как и помещения внутри школы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кабинеты, в которых учатся школьники, теперь выглядят так Фото: Анна Майорова © URA.RU

Андрей Симановский принципиально не раскрывает, сколько потратил на ремонт школы, выполненный полностью за его счет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото мецената, окончившего школу №106, есть на одном из общих снимков, размещенных в коридоре здания Фото: Анна Майорова © URA.RU