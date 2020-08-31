Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и владелец ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский открыли обновленную школу №106 (микрорайон Вторчермет), которую за свой счет ремонтирует бизнесмен. По словам Симановского, за несколько месяцев удалось обновить 20 классов и актовый зал, а также завершить ремонт всех коридоров, выполненный в стиле «елизаветинского барокко» — с колоннами, позолотой, хрустальными люстрами и вензелями.
«В планах у нас — доделать фасад и построить стадион (на заднем дворе школы — прим. ред.). В следующем году, я думаю, закончим», — сказал Симановский, отметив, что ремонтом в школе он «хотел сделать мир красивее». «Чтобы ученикам жилось веселее», — объяснил предприниматель. «Не знаю, насколько это получилось…» — продолжил он, ссылаясь на негативные отклики в соцсетях и СМИ из-за выбранного дизайна.
«Людей, видимо, золото раздражает», — предположил Симановский. «Ну почему раздражает? Слушай, в городе живет полтора миллиона человек. Не удовлетворить всех по определению», — вступился за мецената мэр. «Дети [ничего] не ломают. Когда они заходят в эти новые коридоры, они притормаживают, они степенно ходят. Ну и пусть привыкают к этой красоте. Может быть, она специфичная, но совершенно точно это определенный подход», — сказал Высокинский.
В ответ Симановский добавил, что, исходя из его разговоров с директором школы, ни один из родителей «не высказался отрицательно» о ремонте. «Это важно для меня», — объяснил меценат.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «