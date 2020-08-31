31 августа 2020

В ЯНАО с ослаблением карантина выросла заболеваемость COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале известно о 13 457 случаях коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе 46 человек заболели коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За день коэффициент распространения инфекции в округе вырос до 0,99. По этому показателю ЯНАО, где с 1 сентября начался третий этап снятия карантина, сравнялся с регионами, в которых еще действует большая часть запретов.

По данным оперштаба, больше всего новых случаев приходится на Ноябрьск, где заразились девять человек. Следом идет Новый Уренгой с восемью пациентами. Шесть горожан заболели в Салехарде, еще по пять — в Надыме и Тазовском. В селе Сеяха выявили первый случай. Еще семь человек заразились на месторождениях. Всего в ЯНАО подтверждено 13 457 случаев инфекции, 13 003 пациента вылечились от болезни. За время пандемии скончались 90 ямальцев.

Коэффициент распространения вируса (Rt) в ЯНАО за сутки вырос с 0,93 до 0,99. Сейчас Ямал стоит на одном уровне с Челябинской и Свердловской областями и на 0,01 отстает от ХМАО. Во всех этих регионах идет второй этап снятия карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, когда коэффициент превышает 0,8, регионам следует оставаться на первом этапе с его строгими запретами.

Несмотря на это, с сегодняшнего дня в ЯНАО начался третий этап. Губернатор Дмитрий Артюхов распорядился снять большинство ограничений: заработали точки общепита, развлекательные и торговые места, госучреждения. Вместе с тем до 19 сентября будут запрещены массовые мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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