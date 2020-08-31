В мэрии Кургана чиновницу из Тюмени повысили в должности

Ульяна Иванова назначена директором департамента экономики Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором департамента экономического развития в администрации Кургана назначена Ульяна Иванова, занимавшая до этого пост замдиректора департамента. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«На должность директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана назначена Ульяна Иванова», — говорится в сообщении. Чиновница работает в департаменте экономики с февраля. Она занимает пост замдиректора, возглавляет управление инвестиционной политики. С апреля она руководила департаментом в статусе временно исполняющего обязанности.

В мэрии сообщают, что Иванова окончила Страсбургский университет (Франция). У нее есть дипломы магистратуры в области «Политические и социальные науки» по направлению «Европейские и международные исследования» и специальности «История международных отношений и процесс региональной интеграции». До 2019 года она работала в агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. С января 2019 года по февраль 2020 года была заместителем гендиректора в инвестиционном агентстве Курганской области.

Предыдущий директор департамента Павел Комогоров уволился в начале апреля. О возможной отставке чиновника источники URA.RU предупреждали еще в феврале, когда его заместителем назначили Иванову. Инсайдеры заявляли, что в будущем именно она возглавит департамент, после того, как вникнет в работу.