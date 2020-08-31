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Губернатор ХМАО поделилась школьным снимком. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В описании к фото Наталья Комарова рассказала, как провела праздник в этом году Фото: Наталья Комарова, Instagram

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поделилась своей фотографией из младших классов, где она позирует в школьной форме. Снимок она опубликовала на личной странице Instargram в честь 1 сентября.

В описании к фото Комарова рассказала, как проходит праздник в этом году и поздравила школьников: «Для старшеклассников прошел единый урок исторических знаний, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 90-летнему юбилею автономного округа. Он о том, что Югра — земля талантливых людей, способных на уникальные решения. С Днем знаний, началом нового учебного года!», — поделилась губернатор.

Школы Югры встречают начало учебного года в обычном режиме, несмотря на то что в регионе на протяжении шести дней ухудшается показатель распространения коронавирусной инфекции. Сейчас, по данным оперштаба, он составляет 0,95.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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