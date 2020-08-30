В ХМАО почти неделю ухудшается ключевой показатель по COVID-19

В Югре на протяжении шести дней ухудшается показатель распространения коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«Коэффициент распространения инфекции 0,95», — говорится в сообщении оперштаба. Такое значение соответствует снятию ограничений первого этапа. За последнюю неделю минимальное значение RT в ХМАО было зафиксировано 26 августа — 0,85. После чего, этот показатель начал ежедневно повышаться. При этом, по данным оперштаба показатель по коечному фонду и охвату тестированием населения соответствует третьему этапу снятия карантина.
За последние сутки коронавирус был выявлен у 66 пациентов. По муниципалитетам ХМАО эта статистика распределилась следующим образом: Сургут — 22; Нефтеюганский район — 8; Ханты-Мансийск — 8; Нягань — 6; Нефтеюганск — 5; Нижневартовск — 4; Сургутский район — 4; Урай — 2; Октябрьский район — 2; Когалым — 1; Радужный — 1; Югорск — 1; Кондинский район — 1; Ханты-Мансийский район — 1. Среди пациентов с СOVID-19 в Югре — один человек умер, еще 40 находятся в тяжелом состоянии.
Ранее URA.RU сообщало, что с 31 августа в ХМАО начали работать в полноценном режиме рестораны и кафе. А с 29 августа вновь открылись парки.
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