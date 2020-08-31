Таяние ледников в ЯНАО может привести к подтоплениям

За 67 лет ледник МГУ на Полярном Урале полностью растаял Фото: сайт правительства ЯНАО

Ученые обнаружили в ЯНАО полностью растаявшим второй по величине и самый длинный ледник Полярного Урала — ледник МГУ, сообщила пресс-служба окружного правительства. Теперь специалистам предстоит оценить возможные риски возникновения опасных природных явлений, таких как гляциальный паводок.

Отмечается, что площадь озер, образованных рядом с растаявшим ледником, визуально увеличилась. «Оценка состояния ледяных ядер в смеси льда и обломков горных пород позволит оценить риски для возникновения опасных природных явлений», — говорится в сообщении.

После обработки собранных материалов станет ясно, увеличилась ли площадь озер в результате интенсивного таяния ледника или это произошло из-за обилия снежных осадков. Результаты исследований будут переданы во Всемирную службу мониторинга ледников, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, а также в департамент молодежной политики и туризма.

В планах ученых — в апреле 2021 года совершить экспедицию на ледник ИГАН. Там будет проведена снегомерная съемка для расчета баланса массы природного объекта.

Гляциологическая экспедиция Научного центра изучения Арктики МГУ им. М.В. Ломоносова к ледникам Полярного Урала прошла с 19 по 28 августа по маршруту ледник ИГАН — ледник МГУ — ледник Маркова. Ученые констатировали, что ледник МГУ полностью растаял.