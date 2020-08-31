Символом гордости ЛГБТ в Екатеринбурге стал зверь с герба региона

Символом «Уральской недели гордости», которую организует Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге, стал зверь с гербов Свердловской области и Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
«Привет! Я — Гордый соболь. Я живу в Екатеринбурге и очень люблю свой родной город. Это город рок-музыки и стрит-арта, заводов и театров, конструктивизма и современного танца… Я горжусь нашим городом и его жителями и жительницами. Каждый и каждая достойны уважения вне зависимости от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, вероисповедания, национальности, цвета кожи и физических возможностей», — говорится на сайте проекта.
По словам представителя Ресурсного центра ЛГБТ, выбор соболя в качестве символа гордости уральских ЛГБТ был осознанным. «Это было решение нашей дизайнерки, ведь соболь — это символ Свердловской области и Екатеринбурга, — рассказала URA.RU юрист центра Анна Плюснина. — А раз мы проводим Уральскую неделю гордости, то почему бы нет?»
В программе Ural Pride Week — лекции и мастер-классы онлайн. Феминистка Яна Лысакова расскажет, как строить разговор с друзьями о гомофобии, а уральский журналист Семен Чирков — о домашнем насилии в искусстве. Но ряд мероприятий пройдет вживую: экскурсии, вечеринки.
Адреса пока не называются — их анонсируют только накануне событий. Предыдущие мероприятия с участием представителей Ресурсного центра встречали активное сопротивление общественников: год назад ток-шоу «Бай-бай, стигма!» в Ельцин Центре, посвященное теме ЛГБТ, пикетировали люди из «Уральского родительского комитета» и православного движения «Сорок сороков», после чего неизвестный «заминировал» здание.