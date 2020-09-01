Из России вновь можно будет ездить в Беларусь

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, стоянка самолета, самолет, пассажирский рукав, воздушный транспорт, авиасообщение
Россия и Белоруссия готовят возобновить транспортное сообщение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Белоруссия и Россия договорились возобновлять транспортное сообщение поэтапно. Об этом сообщили в минтрансе Белоруссии.

«Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения», — передает «БелТА». Отмечается, что Роспотребнадзор согласует с министерством здравоохранения Белоруссии меры профилактики распространения коронавируса.

Ранее на сайте белорусской авиакомпании «Белавиа» появилась информация, что Белоруссия не откроет авиасообщение с Россией до 14 сентября. Воронеж, Казань, Нижний Новгород закрыты для белорусов по 24 октября.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что обсудил вопрос транспортного сообщения с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает RT. По словам Головченко, власти исходят из эпидемиологической ситуации в странах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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