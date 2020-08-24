Беларусь отложила начало полетов в Россию

Белоруссия не откроет авиасообщение с Россией до 14 сентября. Информация об этом появилась на сайте белорусской авиакомпании «Белавиа».
«Авиакомпания „Белавиа“ продлевает приостановку выполнения полетов во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября)», — говорится на сайте перевозчика. Отмечается, что перелеты приостановлены из-за того, что Россия не дала соответствующего разрешения.
В «Белавиа» напомнили, что вернуть деньги за отмененный рейс можно до 30 марта 2021 года. Также можно изменить дату вылета, если билеты уже куплены, но сделать это можно только один раз.
Во время закрытых авиаперелетов с Турцией россияне использовали Белоруссию, чтобы прилететь на заграничный курорт, передает «Ридус». По данным сервиса Aviasales, в середине лета число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза.
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