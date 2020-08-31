Ямальские воронки, по словам ученых, являются исключительными (фото из архива) Фото: пресс-служба администрации Ямальского района

В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа ученые нашли очередную воронку газового выброса. По словам исследователей, обнаруженный кратер является уникальным, поскольку он находится в идеальном состоянии. Об этом сообщил Российский центр освоения Арктики.

«В ямальской тундре обнаружена новая, семнадцатая по счету, воронка, очень больших размеров. Уникальность нынешней находки в том, что она в отличном состоянии, что позволит ученым детально изучить воронку», — рассказали в пресс-службе центра. Специалисты пока не раскрывают детали находки, потому что она представляет серьезный исследовательский интерес.

Такие воронки в десятки метров глубиной ученые называют гидролакколитами. Они образуются из-за газовых выбросов. Полости, заполненные газом под большим давлением, образуются в мерзлоте. Когда давление превышает 12 атмосфер, поток вырывается на поверхность, из-за чего в почве образуются воронки глубиной до 50 метров с идеально круглыми формами.

Ученые наблюдают такие воронки на Ямале с 2014 года. Самая известная воронка обнаружена в окрестностях Бованенковского месторождения, ее диаметр составляет около 40 метров. Ранее ученые пришли к выводу, что появление кратеров напрямую связано с процессами потепления и разрушения слоя вечной мерзлоты.

Фото: пресс-служба НП «Российский центр освоения Арктики»