Свердловский губернатор разрешил ночные песни у правительства

Ночь музыки в 2020 году состоится 18 сентября Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал итоговую дату проведения фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night). Мероприятие состоится 18 сентября в стандартном формате: музыканты будут выступать на улицах и в ресторанах.

«Я очень люблю и поддерживаю это мероприятие, и поэтому, как только эпидобстановка позволила проводить концерты, мы сразу же вернулись к обсуждению организации Ночи музыки. <…> Мы попробуем совместить Ночь музыки с прививочной кампанией. Обсуждаем возможность установки рядом с концертными площадками палаток, где медики смогут поставить вакцину от гриппа всем желающим», — написал Куйвашев в Instagram.

Решение было принято в ходе встречи губернатора с директором фестиваля Евгением Горенбургом, которую анонсировало URA.RU. Мероприятие перенесли на неделю — ранее провести фестиваль планировалось 12 сентября, а до этого — в середине июля.

Фестиваль «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) — крупнейшее музыкальное мероприятие региона. В 2019 году его посетили более 300 тысяч человек, на 75 площадках выступило около 2600 артистов, среди которых Brainstorm, Little Big, Maruv, «Виртуозы Москвы». Мероприятие традиционно идет всю ночь, а в финале участники поют песню «Солнце взойдет» на площадке перед правительством Свердловской области.