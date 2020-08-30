Губернатор решает судьбу имиджевого праздника Екатеринбурга

Ночь музыки в 2019 году посетило более 300 тысяч человек Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня обсудит проведение фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) с его директором Евгением Горенбургом, следует из планов главы региона. Мероприятие, которое было перенесено с июля из-за пандемии коронавируса, намечено на 12 сентября, но на каких площадках оно будет проходить и в каком формате, пока не решено.

На этой неделе у губернатора также запланировано значительно больше встреч, чем он проводил во время карантина. В понедельник Куйвашев, кроме Евгения Горенбурга, примет гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, которого на прошлой неделе Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, и представителя Российского союза торговых центров (РСТЦ) Сергея Мямина. На четверг намечена встречи с новым главой свердловского минздрава Андреем Карловым.

В День знаний губернатор посетит школы №4 (Арамиль) и №215 (Солнечный); после примет участие в конференции, посвященной переработке ТБО, которую проведет глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, и проведет расширенный штаб по коронавирусу с участием глав муниципальных образований.

В среду, 2 сентября, Евгений Куйвашев посетит заседание оргкомитета Международного форума и выставки 100+, а в четверг посетит Нижние Серги, которые в августе дважды затопило во время сильных дождей, проведет заседание Правительства и посетит Широкореченский мемориал в честь окончания Второй мировой войны.

Заседания Совета по экономической политике при полпреде в УрФО и оргкомитета «Россия — спортивная держава» намечены на пятницу. В субботу Евгений Куйвашев намерен посетить матч по хоккею между командами «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Спартак» (Москва).