В Челябинске отец, пропавший 15 лет назад, пришел за деньгами

Николай Клименко вышел на контакт с семьей ради денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец Николай Клименко, ушедший из семьи 15 лет назад и не участвовавший в ее жизни, потребовал от сына, депутата Курчатовского райсовета Артема Клименко, долю в трехкомнатной квартире своей бывшей супруги. А после отказа написал заявление в полицию, заявил он сам корреспонденту URA.RU.

«Бывшая жена получила от ЖКО квартиру. Я 15 лет назад съехал, живу с другой женщиной в доме ее детей. Сейчас [бывшая жена и дети] квартиру решили продать, а меня кинуть. Предлагали комнату в общежитии. Я хочу, чтобы дали деньги, сам куплю что хочу. Но дети потребовали отказаться от родительских прав, тогда деньги дадут. Я отказался, потому что тогда денег вообще не увижу. Дочь схватила за майку, порвала. Кто она такая, чтобы требовать что-то? Тогда будем воевать до конца. Написал заявление в полицию на угрозы», — заявил собеседник агентства.

Артем Клименко подтвердил, что отец ушел из семьи 15 лет назад и не появлялся, пока его не попросили выписаться из квартиры. «Для нас это посторонний человек. Он жил в квартире мамы. Ушел к другой женщине. Сказал, дети ему не нужны. 15 лет мы не знали о его существовании. А сейчас он почувствовал запах денег и предъявляет материальные требования, торгуется. Ему предлагали квартиру-студию. Потому что трехкомнатную хотим обменять. Но он требует наличные. Будем судиться, если он на компромиссы не идет», — добавил депутат.

Артем Клименко — чемпион мира по армрестлингу. Женат на Анастасии Лакницкой, дочери Олега Лакницкого, главы треста «Магнитострой», одного из крупнейших застройщиков в регионе. Руководит управляющей компанией «Домоуправ». В 2019 году впервые избрался в Курчатовский райсовет.