Коллега Захаровой ответил на угрозы новых санкций США против РФ

США самим следует дать шанс Белоруссии самостоятельно решить свои проблемы, а не угрожать санкциями России, если Москва решит открыто помочь Минску. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации», — цитирует Рябкова РИА «Новости». По его словам, Вашингтон неоднократно «самым бесцеремонным и грубым образом» влезал в дела других стран. Он добавил, что Россия уважает право белорусов решить ситуацию в стране своими силами.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как Центризбирком республики признал победу на выборах действующего президента страны Александра Лукашенко. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии, пишет «Национальная служба новостей». Тем временем в США планируют ввести санкции против РФ, в случае «открытого вмешательства» Москвы в дела соседней республики», передает «Утро.ру».
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