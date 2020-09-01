Единственный надземный пешеходный переход в Курганской области упал на дорогу. По версии очевидцев, в него мог врезаться КАМАЗ.
«Говорят, что какой-то большегрузный КамАЗ задел», — пишет автор фотографий с упавшим переходом Ольга Опорто в паблике во «ВКонтакте» «Дорога в будущее — 45». По ее словам, машин скорой помощи и пострадавших она не увидела. Водители объезжают упавший пешеходный мост по обочине.
Единственный надземный пешеходный переход в Курганской области. Его построили через трассу, которая ведет из регионального центра в Челябинск. В СМИ сообщалось, что срок службы перехода составляет 15 лет.
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