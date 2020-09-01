01 сентября 2020
31 августа 2020

Единственный в Кургане надземный переход рухнул. Не простоял и недели. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срок службы надземного пешеходного перехода составлял 15 лет Фото: «ВКонтакте», «Дорога в будущее — 45», Ольга Опорто

Единственный надземный пешеходный переход в Курганской области упал на дорогу. По версии очевидцев, в него мог врезаться КАМАЗ.

«Говорят, что какой-то большегрузный КамАЗ задел», — пишет автор фотографий с упавшим переходом Ольга Опорто в паблике во «ВКонтакте» «Дорога в будущее — 45». По ее словам, машин скорой помощи и пострадавших она не увидела. Водители объезжают упавший пешеходный мост по обочине.

Единственный надземный пешеходный переход в Курганской области. Его построили через трассу, которая ведет из регионального центра в Челябинск. В СМИ сообщалось, что срок службы перехода составляет 15 лет.

Фото: «ВКонтакте», «Дорога в будущее — 45», Ольга Опорто
Фото: «ВКонтакте», «Дорога в будущее — 45», Ольга Опорто

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...