Греция входит в Шенгенскую зону стран ЕС Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С помощью Греции россияне могут попасть другие европейские страны, однако подвергнут себя риску, если решатся на это. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразили эксперты в сфере туризма.



Ранее сообщалось, что с 7 сентября Греция откроет границу для граждан России. Пока страна разрешила въезд до 500 туристов в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель, пишет агентство Nation News. Постановление на открытие границ будет действовать с 7 сентября по 21 сентября, уточняет телеканал 360.



Греция входит в список стран Шенгенской зоны, поэтому между многими европейскими странами нет пограничного контроля, отметил председатель организации «Всероссийское объединение туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко. «Теоретически, контроля на границах нет, тем более на сухопутных. Если берем авиационные, могут проверять, могут не проверять. Я очень много раз пересекал границы [в Шенгенской зоне], и не вспомню, чтобы у меня проверяли документы», — заявил собеседник агентства.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович согласился, что из Греции есть шанс уехать дальше в Европу, однако турист подвергнет себя большому риску. «Я думаю, что теоретически такое возможно, и вряд ли будет установлен тотальный контроль. Но это для тех кому „ну очень надо“. Не стоит подвергать себя этим рискам. Наверно, прорваться можно. Это не совсем отдых, а какой-то приключенческий трип», — высказался он.

По словам Давыденко, на примере Греции страны Евросоюза (ЕС) будут присматриваться к открытию границ с Россией. «Это первая европейская страна, которая открыла для россиян въезд из ЕС. Это очень хороший признак. Идет процесс по открытию границ. Значит скоро и Европа будет вся открыта. Я думаю, греки провели консультации, и Евросоюз был не против такой инициативы, посмотреть, как это пойдет», — заключил эксперт.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.