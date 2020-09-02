Борис Клюев скончался в Москве на 77 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Борис Клюев обладал большим желанием делиться своим талантом и многое не успел дать своим ученикам. Об этом URA.RU рассказал актер Виктор Евграфов, снимавшийся с Клюевым в фильме о Шерлоке Холмсе и исполнившим роль профессора Мориарти.

«Жаль, что такие люди, которые уходят безвременно, не успевают дать людям все, что они хотели бы дать. Борис Владимирович и снимался и преподавал. У него было огромное желание делиться своим талантом с учениками, ведь для учителя, а он безусловно учитель, продолжение жизни — это его ученики. Клюев реализовал данный ему талант в полной мере, он созидали и сотворял», — рассказал URA.RU Евграфов.

Среди актеров и людей других творческих профессий редко встречаются те, кто умеет сопереживать и думать о других, однако Борис Клюев отличался такими чертами, добавил Евграфов. «Человек очень добрый. Помню, как однажды у меня была травма, меня приглашал к себе [телеведущий Андрей] Малахов. Клюев меня поддержал, сказал, что я поправлюсь. Такому проникновенному человеку можно было подражать», — отметил собеседник агентства.

Смерть Бориса Клюева стала полной неожиданностью, подчеркнул Евграфов. «У него фактура была такая мощная, не предполагалось, что человек может уйти так рано. Я не знал о его борьбе с онкологией, поэтому не был готов к этому. Для меня это большая потеря», — заключил артист.

Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября в Москве. Ему было 76 лет. Руководитель Малого театра Тамара Михайлова, сообщивщая о смерти актера, добавила, что он работал до самого конца. Позднее пользователи соцсетей были шокированы смертью Бориса Клюева и делились своими воспоминаниями об актере.

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