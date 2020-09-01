В соцсетях шокированы новостью о смерти Бориса Клюева. «Этот актер сделал мое детство»

02 сентября 2020 в 10:19 Размер текста - 17 +

Борис Клюев скончался на 77-м году жизни в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист России, актер театра и кино Борис Клюев скончался 1 сентября. За последние годы артист получил большую популярность благодаря своей роли в телесериале «Воронины». Там он играл эмоционального главу семейства, чьи слова разобрали на цитаты миллионы людей. URA.RU собрало реакцию россиян на смерть Бориса Клюева. За три дня умерло несколько деятелей искусства Скрин: Twitter Пользователи эмоционально отреагировали на смерть Клюева и обвиняли во всем 2020 год Скрин: Twitter Скрин: Twitter Фанаты Клюева вспомнили его яркие выражения из телесериала «Воронины» Скрин: Twitter Пользователи вспомнили и другие роли, которые исполнил Клюев Скрин: Twitter Скрин: Twitter Скрин: Twitter Телеканал СТС, на котором показывали сериал «Воронины», также выразил свои соболезнования близким Бориса Клюева Скрин: Twitter В 2018 году коллеги Бориса Клюева сообщили о том, что у актера обнаружили рак легких, передает «Дни.ру». Несмотря на это, он продолжал выступать в театре. За свою карьеру в кино снялся в 201 ленте. Среди них — «Горе от ума», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Воронины», «Улицы разбитых фонарей», «Годунов» и другие. Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.