Народный артист России, актер театра и кино Борис Клюев скончался 1 сентября. За последние годы артист получил большую популярность благодаря своей роли в телесериале «Воронины». Там он играл эмоционального главу семейства, чьи слова разобрали на цитаты миллионы людей. URA.RU собрало реакцию россиян на смерть Бориса Клюева.
В 2018 году коллеги Бориса Клюева сообщили о том, что у актера обнаружили рак легких, передает «Дни.ру». Несмотря на это, он продолжал выступать в театре. За свою карьеру в кино снялся в 201 ленте. Среди них — «Горе от ума», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Воронины», «Улицы разбитых фонарей», «Годунов» и другие.
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