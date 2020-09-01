В Москве умер народный артист Борис Клюев

Народный артист России, актер театра и кино Борис Клюев умер в Москве на 77-м году жизни. Об этом журналистам сообщила руководитель Малого театра Тамара Михайлова.
«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — приводит ТАСС слова собеседницы. По данным «Интерфакса», артист скончался от онкологии. В беседе с РЕН ТВ Михайлова рассказала, что Клюев работал «до последнего» — играл в спектакле «Большая тройка (Ялта-45), но буквально две недели назад актер попал в больницу. Информации о времени и месте похорон пока нет.
Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. За свою карьеру в кино снялся в 201 ленте. Среди них — «Горе от ума», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Воронины», «Улицы разбитых фонарей», «Годунов» и другие.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.