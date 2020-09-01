Права мужчина купил за 15 тысяч рублей в интернете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Богандинский Тюменской области сотрудники постовой службы ГИБДД поймали водителя с поддельным удостоверением. Он признался, что купил его за 15 тысяч в интернете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в районе поселка Богандинский остановили автомобиль под управлением гражданина одной из бывших советских республик. В ходе проверки документов у инспекторов Госавтоинспекции возникло подозрение, что автолюбитель предъявил поддельное водительское удостоверение», — рассказали в ведомстве. Мужчина признался, что заказал удостоверение в интернете за 15 тысяч рублей, поскольку оно было необходимо ему для работы.

По итогам разбирательств было возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.