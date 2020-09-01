01 сентября 2020
31 августа 2020

Тюменцу грозит тюрьма за поддельное водительское удостоверение. Документ он приобрел ради работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Права мужчина купил за 15 тысяч рублей в интернете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Богандинский Тюменской области сотрудники постовой службы ГИБДД поймали водителя с поддельным удостоверением. Он признался, что купил его за 15 тысяч в интернете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в районе поселка Богандинский остановили автомобиль под управлением гражданина одной из бывших советских республик. В ходе проверки документов у инспекторов Госавтоинспекции возникло подозрение, что автолюбитель предъявил поддельное водительское удостоверение», — рассказали в ведомстве. Мужчина признался, что заказал удостоверение в интернете за 15 тысяч рублей, поскольку оно было необходимо ему для работы.

По итогам разбирательств было возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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