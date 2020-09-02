Сурков написал стихотворение про свободу

Владислав Сурков написал, что рай — это свобода и пустыня Фото: Александр Мамаев

Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение о свободе. Об этом сообщает РБК.

«Я снова один, мне дали свободу. Зачем кокаин? Ведь есть этот воздух, бери и вдыхай, и всё — жди прихода», — приводит издание строчки стихотворения в своем telegram-канале. После этих слов Сурков написал, что пустыня и свобода — это то, как выглядит рай.

«Возьми и вдохни. Всем сердцем, всем мозгом все ночи, все дни, все земли, все звезды», — продолжил экс-помощник президента России. Заключил Сурков призывом вдохнуть май «всей бездной души» и не выдыхать.

URA.RU связалось с помощником Владислава Суркова, директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым. Агентство задало вопрос, действительно ли автором стихотворения является Сурков, однако Чеснаков отказался от комментариев и повесил трубку.