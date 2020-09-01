Мэр Наталья Котова (слева) лично демонстрировала московским архитекторам территорию будущей набережной Фото: администрация Челябинска

Столичное архитектурное бюро WOWHAUS завершило работу над концепцией набережной озера Смолино в Челябинске, сообщили URA.RU в мэрии города. Осталось решить вопрос с финансированием проекта по превращению заросших камышами пустырей и промзон, растянувшихся почти на два километра, в центр притяжения для челябинцев.

«Создание концепции — первый шаг к благоустройству берега Смолино и преображению территории с большим потенциалом. Позади шесть сессий соучаствующего проектирования, где архитекторы и эксперты обсудили с жителями будущий облик набережной и выделили главные ценности территории», — заявила URA.RU мэр Наталья Котова.

По согласованию с жителями, будущую набережную разделят на активную, тихую и центральную зоны. Вдоль улицы Новороссийской организуют велосипедную дорожку, а в тихой зоне появятся мостки для рыбаков. Предусмотрен ресторан на воде, причал для яхт и лодочная станция, а зимой прокат оборудования для развлечений на льду.

Среди работ WOWHAUS несколько набережных, в том числе Крымская — в центре столицы. Сами архитекторы указывают на сходство челябинского проекта с парком в Москве, рядом с индустриальной зоной в Капотне. «Это тоже не центр, там непростая экологическая обстановка из-за близости завода, рядом идет ЛЭП. Но возвращение городу территорий близ водоемов — мировой тренд», — считает партнер бюро Олег Шапиро.

«Впереди много работы — важно решить вопрос с финансированием масштабного проекта. Могут быть привлечены как бюджетные, так и внебюджетные средства. Но уже можно сказать, что набережная станет новым центром притяжения жителей и даст импульс развитию территории», — констатировала глава Челябинска.