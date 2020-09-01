Долг ЯНАО составляет почти 16,2 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В течение года, с 1 сентября 2019 до 1 сентября 2020 года, государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа сократился всего на 440 млн рублей, следует из опубликованной правительством региона информации. При этом, по данным окружных властей, погашение идет строго по плану.

На 1 сентября госдолг ЯНАО составил 16 млрд 184 млн 556 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства. Из этой суммы 3,2 млрд рублей — госгарантии, 12,9 млрд рублей — государственные ценные бумаги.

Между тем, ровно год назад госдолг региона превышал 16,6 млрд рублей, из которых на госгарантии приходилось более 3,6 млрд рублей. Сумма долга по гособлигациям также составляла 12,9 млрд рублей.

Для сравнения: 1 сентября 2018 года госдолг превышал 25 млрд рублей, из которых почти 21 млрд рублей приходился на ценные бумаги и 4 млрд рублей — на госгарантии. Уже тогда у региона не было займов, в том числе бюджетных, а также просроченных долговых обязательств.

В правительстве ЯНАО пояснили, что погашение государственного долга происходит строго в соответствии с графиком. «Очередной транш будет произведен в декабре текущего года», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

По данным из открытых источников, доходы ЯНАО за 9 месяцев 2020 года составят 199,7 млрд рублей. Из них 193 млрд рублей — налоговые и неналоговые выплаты. Расходы окружного бюджета по итогам 9 месяцев составят 237,9 млрд рублей, что говорит о дефицитном исполнении.