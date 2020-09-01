Челябинцам на выборах будут ставить прививки

Вакцинация будет идти одновременно с голосованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области во время голосования на выборах в заксобрание и органы местного самоуправления жителей региона будут бесплатно прививать от гриппа. Как сообщил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас, с такой инициативой в комиссию вышел минздрав региона.

«Мы представили минздраву списки избирательных участков, у нас их 2 321. Минздрав выбрал 605 участков, где будет организована бесплатная вакцинация. Мы уже разослали списки участков главам городов и районов», — пояснил Обертас.

Вакцинация пройдет в дни голосования, с 11 по 13 сентября по отдельному графику, который минздрав озвучит чуть позже. В Челябинскую область уже завезли и распределили по медицинским учреждениям вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Флю-М». В планах властей привить 60% населения.

С 11 по 13 сентября жители области выберут 60 депутатов ЗСО. Из них половину по партийным спискам. В городах и районах области, кроме Челябинска и Трехгорного, также пройдут выборы депутатов местных собраний.