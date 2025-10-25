Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Школьников с вейпами и энергетиками поймали ночью в киберклубах Челябинска

26 октября 2025 в 01:57
За юных геймеров по законодательству РФ ответят их родители

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В ночное время в киберклубах Центрального и Советского районов Челябинска полиция выявила группу несовершеннолетних с электронными сигаретами и энергетическими напитками. В заведения были вызваны родители школьников, на них составили административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В ходе рейдов, направленных на выявление и пресечение правонарушений со стороны несовершеннолетних, в ночное время в киберклубах были обнаружены подростки без сопровождения взрослых. У некоторых при себе находились электронные сигареты и энергетические напитки», — рассказали в областном правоохранительном главке.

По информации ведомства, рейды проходили при поддержке сотрудников управления Росгвардии, отдела по делам несовершеннолетних, а также представителей уголовного розыска и экономической безопасности. Полицейские провели профилактические беседы с задержанными детьми и их родителями и напомнили им о положениях областного законодательства.

В отношении родителей и законных представителей составлены протоколы по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Все собранные материалы правоохранители направят на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска.

