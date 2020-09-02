Крупнейший видеосервис в мире нашел нового партнера в России

У стримингового сервиса Netflix появится русский интерфейс и фильмы с русской озвучкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейший стриминговый сервис в мире Netflix полностью локализуют в России. Официальным оператором американского видеосервиса на территории России стала Национальная медиа группа (НМГ).

«Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с НМГ», — указано в обращении Netflix.

Планируется, что к концу года у видеосервиса появится полностью русский интерфейс, иностранные сериалы будут доступны с русскими субтитрами или озвучкой. Кроме этого, на Netflix запустят около 100 отечественных фильмов. Однако точную дату русскоязычной версии сервиса партнер пока не называет, передает телеканал 360.

Netflix основан в США в 1997 году. С 2013 года видеохостинг снимает собственные сериалы, фильмы и телешоу. В начале 2020 года киноленты Netflix получили 24 номинации на премию Оскар. Национальная медиа группа — один из крупнейших медиахолдингов в России. В его управлении находятся такие телеканалы как РЕН-ТВ, «Пятый канал», также НМГ является совладельцем «СТС Медиа» и «Первого канала».

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