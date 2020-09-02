В Казани начальник отдела полиции «Зареченский» Тарас Дорошкевич открыл огонь по подчиненным из-за плохих показателей работы. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы.
«В отделе „Зареченский“ УМВД Казани разъяренный полковник полиции Тарас Дорошкевич решил вразумить дознавательницу, которая плохо выполняла свою работу, открыв огонь из винтовки», — передает telegram-канал Readovka. Трое человек получили ранения.
В опубликованном видео запечатлены кадры того, как начальник УМВД стреляет из винтовки. Предположительно оружие было пневматическим. Женщина скрылась от пуль за дверью кабинета. Подробности случившегося выясняет прокурор Кировского района города Казани Эльдар Сабиров.
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