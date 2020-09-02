Шуфутинский пообещал спеть «ту самую песню» в прямом эфире

Певец Михаил Шуфутинский поздравит россиян с началом осени и исполнит свой главный хит «Третье сентября» в прямом эфире. Об этом шансонье сообщил на своей странице в Instagram.
«Я очень рад, что завтра я буду свободен, буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождение именно 3 сентября. Я хочу завтра выйти в прямой эфир в Instagram в 18:00 по мск. Постараюсь это сделать, чтобы поздравить вас со всеми днями рождениями, семейными праздниками и спеть «3 сентября», — анонсировал Шуфутинский свой мини-концерт.
Традиционно к 3 сентября российские интернет-пользователи распространяют в социальных сетях композицию Шуфутинского «Третье сентября» и контент, посвященный хиту. Сам исполнитель признавался URA.RU, что эта песня никогда ему не надоест. Слова для осеннего шлягера написал композитор Игорь Николаев. Он рассказывал, как создавалась эта песня и в чем ее смысл, передают «Дни.ру».
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