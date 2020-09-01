В Екатеринбурге школу закрывают на карантин из-за коронавируса

После двух дней нового учебного года принято решение перевести на дистанционное обучение детей из школы № 148 Екатеринбурга. Об этом сообщили URA.RU родители учеников. По словам родителей, у одного из учителей выявлен коронавирус.
«Действительно, с завтрашнего дня школа № 148 по предписанию Роспотребнадзора будет закрыта на карантин на 14 дней. Дети переводятся на дистанционное обучение. Все работники школы будут обследованы. Заболевание выявлено у одного из сотрудников школы», — сообщила URA.RU Екатерина Катыхина, пресс-секретарь департамента образования Екатеринбурга.
Дозвониться до школы № 148 и Роспотребнадзора по Свердловской области редакции не удалось.
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