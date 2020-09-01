01 сентября 2020

В Екатеринбурге школу закрывают на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоклассики певого сентября в гимназии №13. Екатеринбург, школа, первоклассники, первое сентября, гимназия13
Школу закрыли через два дня после начала учебного года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После двух дней нового учебного года принято решение перевести на дистанционное обучение детей из школы № 148 Екатеринбурга. Об этом сообщили URA.RU родители учеников. По словам родителей, у одного из учителей выявлен коронавирус.

«Действительно, с завтрашнего дня школа № 148 по предписанию Роспотребнадзора будет закрыта на карантин на 14 дней. Дети переводятся на дистанционное обучение. Все работники школы будут обследованы. Заболевание выявлено у одного из сотрудников школы», — сообщила URA.RU Екатерина Катыхина, пресс-секретарь департамента образования Екатеринбурга.

Дозвониться до школы № 148 и Роспотребнадзора по Свердловской области редакции не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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