На фестивале дети представили свои проекты Фото: пресс-служба КРСУ

В Екатеринбурге прошел первый областной фестиваль «Униматик. Юный машиностроитель». Более 200 юных инженеров и изобретателей в возрасте от 5 до 9 лет вместе с педагогами и родителями продемонстрировали свои навыки и инновационные промышленные проекты в Губернаторском лицее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

«Уверен: ранняя профориентация подрастающего поколения очень важна. Сегодня мы готовим будущую научно-техническую элиту нашей страны. Сегодня здесь, на фестивале, — будущие Королевы, Глушко, те люди, которые будут двигать вперед нашу промышленность и науку. Именно они будут выполнять те задачи в части технологического лидерства, которые сегодня стоят перед нашей страной», — сказал генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра.

В «Униматик. Юный машиностроитель» поучаствовали дети от 5 до 9 лет Фото: пресс-служба КРСУ

Программа фестиваля шаг за шагом погружала участников в инженерию. Сначала дети посетили производственные предприятия, где познакомились с современными технологиями и техникой, затем вместе с наставниками освоили азы проектирования.

В финале юные инженеры создали из доступных материалов модели автомобильного завода, нефтяной вышки, мусороперерабатывающего комплекса и станков с ЧПУ, которые и презентовали на фестивале. В мероприятии поучаствовали более 700 детей и свыше 230 наставников из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Камышлова, Талицы, Североуральска, Заречного и поселка Арти.

«Дети продемонстрировали сегодня блестящие аналитические способности, бесспорные таланты к изобретательству, умения создать сложные устройства из самых простых материалов. Они по-взрослому описали и объяснили все технологические процессы своих изобретений. Каждый участник Фестиваля проявил высокий потенциал для работы на благо промышленности региона», — подчеркнул директор управляющей компании Индустриального парка «Заречный» Сергей Петухов.

Фестиваль направлен на раннюю профориентацию детей и развитие их технических навыков. Например, в Заречном в детском саду «Радуга» уже реализуются специальные программы, которые помогают формировать инженерное мышление у детей с четырех лет.

Среди партнеров фестиваля — региональный Союз машиностроителей, Уральский турбинный завод, Уральский завод транспортного машиностроения, Машиностроительный завод имени Калинина, «Пневмостроймашина», Уральский завод гражданской авиации и другие крупные предприятия. Также к фестивалю подключились коммерческие партнеры и спонсоры через Цифровую платформу по кооперации Экосистемы «КОСМОС».