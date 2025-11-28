Новогодние волшебники зажгут праздничную ель Фото: Илья Московец © URA.RU

В Парке Сказов (Арамиль, Свердловская область) 29 ноября соберутся новогодние волшебники из разных регионов и разных национальностей. Вместе с посетителями они зажгут праздничную ель с помощью неоновых палочек. Подробности URA.RU рассказали организаторы фестиваля.

«Этот день станет настоящим культурным мостом между регионами России, где каждый сказочный персонаж поделится уникальными традициями своей земли. Мы создаем пространство, где дети и взрослые могут прикоснуться к многообразию нашей русской культуры через волшебство зимних сказок», — отметили собеседники.

Праздник будет посвящен 10-летию парка, поздравить Урала Мороза — главного героя Парка Сказов — приедут Тол Бабай из Удмуртии, Российская Cнегурочка из Коcтромы, Буран Бай из Башкортоcтана, Дагеcтанcкий Дед Мороз, Иван Царевич из Кировcкой облаcти, Байкальcкий Дед Мороз из Иркутcкой облаcти, Уральская Cнегурочка из Челябинcка и Дед Боян c Cурией из Пензы.

Продолжение после рекламы

В честь праздника в парке прогремит салют и зажжется новогодняя ель. Это произойдет после того, как все гости прикоснутся к ней неоновыми палочками.