В Тюмени дети из интерната остались без питания

Школьники Заболотья остались без питания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В труднодоступном поселении Ачиры Тюменской области три школы (в том числе интернат, где без родителей живут дети со всего Заболотья) остались без необходимых продуктов питания. Поставщик не смог привезти их из-за отказа авиакомпании Utair принять жизненно необходимый для детей груз на борт вертолета в Тобольске — это единственный путь доставки продуктов в это время года. Об этом URA.RU сообщила поставщик Нурия Хисаметдинова.

«О перевозке мы с Utair договорились за месяц. Но когда 31 августа прибыли с закупленной партией в аэропорт, представители Utair сообщили — рейса не будет, у них нет грузового вертолета», — рассказала она. По ее словам, все увезли в Тобольск, часть закупленных фруктов уже пришлось выбросить. Без необходимых для детского рациона продуктов осталась Ачирская школа и интернат при ней, а также школы сел Ишменево и Изыметь.

Хисаметдинова отмечает, что часть продуктов долгого хранения в школу завезли раньше, по воде. Но осенью река мелеет, дороги через лес нет и скоропортящиеся продукты можно доставить только вертолетом — так делали 15 лет. Директор Ачирской школы Гульбану Барсукова отметила, что детей в интернате (где проживает около 100 детей) накормили тем, что есть: капустой и картошкой. «В Ишменево и Изыметь доставить продукты не смогли — туда только на вертолете», — отметила она.

В селе уверены, что причина срыва перевозки — в конфликте ачирцев с Utair из-за задержки рейсов в Заболотье. В пресс-службе Utair не ответили на звонки агенства — в авиакомпанию послан запрос. Официальный запрос также направлен в областной департамент образования. Как сообщало URA.RU, из-за конфликта в поселение 2 сентября прибыл транспортный прокурор Тюменской области Анатолий Орлов.