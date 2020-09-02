В Ивановской области школьников пускают на уроки только со справкой от родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ивановской области от учеников школ потребовали ежедневно приносить в школу чек-листы о здоровье, заполненными родителями. Если вдруг ученик пришел на урок без этого документа, его немедленно отправляют в кабинет медсестры для осмотра.

По постановлению регионального правительства родители школьников обязаны каждый день заполнять данные о том, какая температура с утра у ребенка, есть ли домочадцы с симптомами ОРВИ; контактировал ли ребенок за прошедшие сутки с людьми, инфицированными COVID-19 или находящимися на карантине, пишет «Российская газета». Если вдруг семья с ребенком выезжала за пределы региона, то родители должны пояснить по какой причине, на каком виде транспорта и как долго длилась поездка. В конце чек-листа родители дают расписку о том, что предупреждены об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренной статьей 236 УК РФ.

«Это… инструмент для своевременного выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний и разрыва „цепочки контактов“ между людьми», — объяснила газете глава регионального департамента образования Ольга Антонова. Между тем юристы считают, что реальной пользы профилактики коронавируса никакой чек-лист не принесет. «В данном случае это просто пугалка. Истинная цель чек-листов сугубо бюрократическая: переложить ответственность и подменить реальную профилактику всякими отчетами, журналами и так далее», -уверен юрист Максим Никонов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, о новых требованиях в школах, напоминает RT. По ее словам, «эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.