Власти Пермского края в очередной раз ослабили карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, но отказались от проведения парада Победы. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с распространением вируса. Изменения в указ губернатора «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае» вступили в силу 2 сентября. URA.RU публикует обновленный список того, что можно и что нельзя во время пандемии.
В Пермском крае разрешены:
- Массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомлением Роспотребнадзора);
- Массовые мероприятия в помещениях (при условии нахождения в помещении до 200 человек, на каждого из них которых приходится не менее 4 кв. метров площади);
- Официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;
- Мероприятия, проводимые в период подготовки выборов и референдумов;
- Мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
- Одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
- Деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек.
В Пермском крае разрешается работать:
Всем организациям и предприятиям за исключением прописанных в обновленном указе губернатора (ниже в данном тексте список организаций, чья работа запрещена). При этом ко всем организациям предъявляются следующие требования:
- при проведении концертов, спортивных, культурных и иных мероприятий все зрители должны находиться в масках;
- в музеях, зоопарках и аналогичных учреждениях организованные группы должны быть численностью до 10 человек;
- в работающих организациях на каждого сотрудника должно приходиться не менее 4 кв. метров площади;
- в организациях общественного питания столы должны быть расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга;
- работники работающих организаций должны находиться в средствах индивидуальной защиты;
- руководители работающих организаций должны обеспечить использование дезинфицирующих средств сотрудниками и регулярно проводить дезинфекцию помещений.
В Пермском крае запрещено:
- Проведение массовых мероприятий, которые не указаны в обновленном указе губернатора от 2 сентября 2020 года;
- Работа ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ (до 20 сентября; исключение — продажа еды на вынос);
- Проведение развлекательных мероприятий в парках с использованием аттракционов не на открытом воздухе или в закрытых кабинках;
- Проведение в кафе и ресторанах свадеб, банкетов и юбилеев.
Кроме того, отменяется проведение парада Победы, ранее перенесенного с июня на более поздний срок. Краевой оперштаб пояснил, что главные участники торжественного мероприятия — люди старшего возраста, находящиеся в группе риска, поэтому ставить их здоровье под угрозу нецелесообразно.
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