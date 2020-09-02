02 сентября 2020
01 сентября 2020

Что разрешено и что запрещено пермякам во время коронавируса. Обновленный список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, самокат, галерея пермь
В крае продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Пермского края в очередной раз ослабили карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, но отказались от проведения парада Победы. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с распространением вируса. Изменения в указ губернатора «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае» вступили в силу 2 сентября. URA.RU публикует обновленный список того, что можно и что нельзя во время пандемии.

В Пермском крае разрешены:

  • Массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомлением Роспотребнадзора);
  • Массовые мероприятия в помещениях (при условии нахождения в помещении до 200 человек, на каждого из них которых приходится не менее 4 кв. метров площади);
  • Официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;
  • Мероприятия, проводимые в период подготовки выборов и референдумов;
  • Мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
  • Одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
  • Деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек.

В Пермском крае разрешается работать:

Всем организациям и предприятиям за исключением прописанных в обновленном указе губернатора (ниже в данном тексте список организаций, чья работа запрещена). При этом ко всем организациям предъявляются следующие требования:

  • при проведении концертов, спортивных, культурных и иных мероприятий все зрители должны находиться в масках;
  • в музеях, зоопарках и аналогичных учреждениях организованные группы должны быть численностью до 10 человек;
  • в работающих организациях на каждого сотрудника должно приходиться не менее 4 кв. метров площади;
  • в организациях общественного питания столы должны быть расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга;
  • работники работающих организаций должны находиться в средствах индивидуальной защиты;
  • руководители работающих организаций должны обеспечить использование дезинфицирующих средств сотрудниками и регулярно проводить дезинфекцию помещений.

В Пермском крае запрещено:

  • Проведение массовых мероприятий, которые не указаны в обновленном указе губернатора от 2 сентября 2020 года;
  • Работа ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ (до 20 сентября; исключение — продажа еды на вынос);
  • Проведение развлекательных мероприятий в парках с использованием аттракционов не на открытом воздухе или в закрытых кабинках;
  • Проведение в кафе и ресторанах свадеб, банкетов и юбилеев.

Кроме того, отменяется проведение парада Победы, ранее перенесенного с июня на более поздний срок. Краевой оперштаб пояснил, что главные участники торжественного мероприятия — люди старшего возраста, находящиеся в группе риска, поэтому ставить их здоровье под угрозу нецелесообразно.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...