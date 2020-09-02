В крае продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Пермского края в очередной раз ослабили карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, но отказались от проведения парада Победы. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с распространением вируса. Изменения в указ губернатора «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае» вступили в силу 2 сентября. URA.RU публикует обновленный список того, что можно и что нельзя во время пандемии.

В Пермском крае разрешены:

Массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомлением Роспотребнадзора);

Массовые мероприятия в помещениях (при условии нахождения в помещении до 200 человек, на каждого из них которых приходится не менее 4 кв. метров площади);

Официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;

Мероприятия, проводимые в период подготовки выборов и референдумов;

Мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;

Одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;

Деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек.

В Пермском крае разрешается работать:

Всем организациям и предприятиям за исключением прописанных в обновленном указе губернатора (ниже в данном тексте список организаций, чья работа запрещена). При этом ко всем организациям предъявляются следующие требования:

при проведении концертов, спортивных, культурных и иных мероприятий все зрители должны находиться в масках;

в музеях, зоопарках и аналогичных учреждениях организованные группы должны быть численностью до 10 человек;

в работающих организациях на каждого сотрудника должно приходиться не менее 4 кв. метров площади;

в организациях общественного питания столы должны быть расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга;

работники работающих организаций должны находиться в средствах индивидуальной защиты;

руководители работающих организаций должны обеспечить использование дезинфицирующих средств сотрудниками и регулярно проводить дезинфекцию помещений.

В Пермском крае запрещено:

Проведение массовых мероприятий, которые не указаны в обновленном указе губернатора от 2 сентября 2020 года;

Работа ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ (до 20 сентября; исключение — продажа еды на вынос);

Проведение развлекательных мероприятий в парках с использованием аттракционов не на открытом воздухе или в закрытых кабинках;

Проведение в кафе и ресторанах свадеб, банкетов и юбилеев.

Кроме того, отменяется проведение парада Победы, ранее перенесенного с июня на более поздний срок. Краевой оперштаб пояснил, что главные участники торжественного мероприятия — люди старшего возраста, находящиеся в группе риска, поэтому ставить их здоровье под угрозу нецелесообразно.