В Пермском крае отменили парад Победы

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Парад 9 мая. Пермь, музыканты, представление, барабан, барабанщики, парад победы
Парад Победы предполагалось провести в сентябре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края приняли решение не проводить перенесенный из-за коронавируса парад Победы. Решение принято по итогам заседания краевого оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщается на сайте министерства культуры края.

«Было отмечено, что одни из главных участников парада, особенного в год 75-летия Победы, — это ветераны и представители старшего поколения […] С учетом того, что представили старшего поколения находится в группе риска […] принято решение о нецелесообразности проведения торжественных мероприятий», — указано на сайте минкультуры.

Ранее стало известно, что краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. По данным на 2 сентября в регионе выявлено 7983 случаев заражения коронавирусом. Наиболее высокие показатели заболеваемости — у людей пожилого возраста.

Решение о переносе парада Победы на более поздний срок было принято врио губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Предполагалось, что он может быть проведен в начале сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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