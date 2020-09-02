В Пермском крае отменили парад Победы

Парад Победы предполагалось провести в сентябре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края приняли решение не проводить перенесенный из-за коронавируса парад Победы. Решение принято по итогам заседания краевого оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщается на сайте министерства культуры края.

«Было отмечено, что одни из главных участников парада, особенного в год 75-летия Победы, — это ветераны и представители старшего поколения […] С учетом того, что представили старшего поколения находится в группе риска […] принято решение о нецелесообразности проведения торжественных мероприятий», — указано на сайте минкультуры.

Ранее стало известно, что краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. По данным на 2 сентября в регионе выявлено 7983 случаев заражения коронавирусом. Наиболее высокие показатели заболеваемости — у людей пожилого возраста.

Решение о переносе парада Победы на более поздний срок было принято врио губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Предполагалось, что он может быть проведен в начале сентября.