02 сентября 2020

Экс-депутату Быкову предъявлено окончательное обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
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Против Анатолия Быкова расследуются сразу три дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший депутат Анатолий Быков обвиняется в организации убийства двух человек. В отношении него расследуются дела еще по двум уголовным статьям, сообщает следственный комитет.

«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления «организация убийства двух лиц», — сказано на сайте СК. Также против предпринимателя расследуется дело об организации заказного убийства и руководстве преступным сообществом.

Следствие считает, что Быков совершил преступление в 1994 году. Правоохранители объяснили, что бизнесмен повздорил с 23-летним членом собственной преступной группировки Александром Наумовым. После размолвки перед машиной Быкова случился взрыв. Он обвинил в случившемся Наумова и его товарища. Тогда, по данным следствия, предприниматель заказал их убийство.

О деле против Быкова стало известно 7 мая 2020 года. При этом мужчину уже задерживали из-за организации другого убийства в 2000-х.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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