Экс-депутату Быкову предъявлено окончательное обвинение

Бывший депутат Анатолий Быков обвиняется в организации убийства двух человек. В отношении него расследуются дела еще по двум уголовным статьям, сообщает следственный комитет.
«Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления «организация убийства двух лиц», — сказано на сайте СК. Также против предпринимателя расследуется дело об организации заказного убийства и руководстве преступным сообществом.
Следствие считает, что Быков совершил преступление в 1994 году. Правоохранители объяснили, что бизнесмен повздорил с 23-летним членом собственной преступной группировки Александром Наумовым. После размолвки перед машиной Быкова случился взрыв. Он обвинил в случившемся Наумова и его товарища. Тогда, по данным следствия, предприниматель заказал их убийство.
О деле против Быкова стало известно 7 мая 2020 года. При этом мужчину уже задерживали из-за организации другого убийства в 2000-х.
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