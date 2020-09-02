В Кургане ученики час не могли попасть в здание школы из-за новых правил, связанных с угрозой коронавируса. Об этом анонимный родитель сообщил в нескольких крупных группах в соцсетях.
«Утрoм моя дочь пришла в шкoлу. Час дeти простояли на улицe, потому как по-однoму в школу не пускают, а заставляют ждать, пока вeсь класс соберется», — написала жительница Кургана. Она добавила, что во время измерения температуры у семи человек в классе температура была 37,5. Детей отправили в поликлинику, где им поставили диагноз ОРВИ. Несколько родителей в комментариях и URA.RU рассказали о похожей проблеме.
В пресс-службе областного департамента образования и науки URA.RU объяснили, что в школах для классов разработан индивидуальный график, когда им приходить на учебу. «Если не соблюдать график, мы можем получить вспышку [коронавируса]», — рассказали в ведомстве. В департаменте отметили, что если ребенок приходит заранее, то можно договорится с учителем, который впустит его в школу. Держать на улице в плохую погоду детей не собираются.
Из-за угрозы распространения коронавируса школы в новом учебном году работают по-другому. Классы приходят в разное время и у каждого свой график перемен. Доступ в школы взрослым ограничили, а родительские собрания будут проходить онлайн
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