Ургант рассказал, вернется ли «Прожекторперисхилтон» на ТВ

Поклонникам «Прожекторперисхилтон» придется довольствоваться записями старых выпусков программы. Телеведущий Иван Ургант заявил, что не видит будущего у этого проекта.
«У нас была попытка войти в ту же воду, и, как мне кажется, этой попыткой были разочарованы и зрители, и мы», — цитирует Урганта ТАСС. По его словам, в новых выпусках уже не было той «химии».
Телеведущий рассказал, что после закрытия проекта, они вместе с Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном дали несколько концертов. Такой формат программы, по словам Урганта, продолжится.
Ранее соведущий Урганта Сергей Светлаков рассказал, почему закрыли «Прожекторперисхилтон». По словам Светлакова, которые приводит Nation News, проект закрыли из-за цензуры.
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