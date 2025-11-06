Десятки авиарейсов отменили во Вьетнам из-за приближающегося тайфуна
Во Вьетнаме тайфун парализовал работу аэропортов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Более 50 авиарейсов отменены и перенесены во Вьетнаме из-за приближения тайфуна «Калмаэги» к центральной части страны. Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.
«Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение временно прекратить прием самолетов в Буонметхуоте, Плейку, Туихоа, Чулае и Фукате со второй половины дня 6 ноября, когда шторм Калмэги выйдет на сушу», — сообщило издание. Отменено или перенесено более 50 авиарейсов.
Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines был вынужден скорректировать график многих прибытий и отправлений на фоне ожидающегося ухудшения погодных условий. «В это время в аэропортах прогнозируется сильный ветер силой 6–11 баллов, порывы ветра — 8–13 баллов, сильный дождь и значительное ухудшение видимости», — передает VnExpress.
Тропический шторм «Калмаэги» стал 13-м в этом году тайфуном, вошедшим в акваторию Южно-Китайского моря, сообщили во вьетнамском Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования. Стихия вызовет сильные дожди во многих районах центральной части Вьетнама.
На Филиппинах в результате последствий тайфуна «Калмаэги» погибли свыше 140 человек, а более 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В 53 населенных пунктах объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в Управлении гражданской обороны Филиппин.
