02 сентября 2020
01 сентября 2020

Пермяки вынуждены жить в доме, который стоит на подпорках. «Вынут рамы, обрушится кирпич»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Гоголя 42 Курган, деревянные подпорки, аварийный подвал
Дом планируется расселить только через два года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Березников вынуждены жить в доме, который держится за счет деревянных распорок. Здание, расположенное по проспекту Ленина, 38 признано аварийным, но за 90 лет с момента его постройки, оно ни разу капитально не ремонтировалось.

«Куда бы я ни обращалась [по поводу ремонта], все отказывались, говоря, что как только вынут старые рамы, обрушится кирпичная кладка. Стена, оказывается, только на раме и держится», — рассказала «Новой городской газете» жительница дома Наталья Радионова.

Расселения дома жильцы добиваются уже несколько лет. Сейчас в разрушающемся здании продолжают проживать порядка 20 человек, пишет издание. Журналистам рассказали про многодетную семью с ребенком-инвалидом, которая была вынуждена переехать в съемную квартиру. Теперь семья платит за съемное жилье и собственную квартиру.

Аварийное здание по соседству с домом №38 власти уже расселили, поскольку оно попало в зону интенсивного оседания грунта из-за техногенной аварии. В марте этого года мэрия Березников направила в краевой минстрой заявку на включение дома в региональную адресную программу расселения аварийного жилья. В министерстве указали, что расселение многоквартирного дома возможно не ранее 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало о другом аварийном доме, расположенном в Березниках по улице Березниковской. Его жильцы обратились на шоу Андрея Малахова, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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