Из-за добычи золота вода в реке стала грязно-желтого цвета Скриншот: с видеоролика Елена Уральцевой

Жители Екатеринбурга, побывавшие на днях на реке Чусовой, бьют тревогу из-за ее загрязнения. Вода в самой популярной у свердловских туристов реке, внезапно стала грязно-желтой. Об этом URA.RU сообщила краевед Елена Уральцева, проводящая экскурсии на Чусовой.

«Была там в выходные — это просто чудовищно: вода стала цвета кофе с молоком, — рассказала агентству Елена. — И весь этот грязный поток идет через Коуровку, Слободу. В Каменке сейчас тоже такая желтая вода. Для жителей деревень это просто катастрофа — представляете, как такую воду в баню наливать? Про рыбаков я уже не говорю».

Вот такая драга работала раньше на реке Лобва возле поселка Кытлым. Возможно, такая же громадина загрязняет сейчас Чусовую Фото: Андрей Гусельников

По словам жителей этих деревень, все дело в драге (землеройная машина), которая начала добычу золота на реке Шишим, впадающей в Чусовую в селе Коуровка. «В Коуровке с моста хорошо видно, как две струи — прозрачная Чусовая и „кофейный“ Шишим — идут какое-то время, не смешиваясь, — говорит Уральцева. — Устрашающее зрелище!»

Раньше, по словам Уральцевой, драга тоже работала, но на другом притоке реки Чусовой — Серебрянке, но такой грязи никогда не было.

Как выяснило URA.RU, разработку золота на реке Черный Шишим (впадает в Шишим) ведет ООО «Золото Шишима», которое является 100%-ной «дочкой» известной артели старателей «Невьянский прииск». Выделенный им участок находится в 5 км на запад от поселка Мурзинка.

Лицензия на добычу была получена от Роснедр еще в 2016 году, но, по некоторым данным, активные работы начались лишь в 2019. Получить комментарий представителей артели к моменту публикации не удалось: по телефонам (городскому- в офисе артели в Невьянске) и сотовому одного из директоров) никто не ответил на звонки.