Бывшему замглавы Курганской области не удалось оспорить взятки

Приговор бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову, которого признали виновным во взятках, оставили без изменения. Об этом сообщили 3 сентября в Курганском областном суде, передает корреспондент URA.RU.
«Приговор городского суда оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — огласил приговор судья. Защита Ванюкова просила оправдать его по одному из эпизодов преступления, а по другому переквалифицировать на другую стать. Прокурор Алексей Киселев просил ужесточить наказание.
30 июня Ванюкова признали виновным в четырех взятках. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначили штраф в девять миллионов рублей и конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей.
Экс-замгубернатора задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки от Бабаяна. Позже в деле появились новые эпизоды со взятками.
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