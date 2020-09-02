02 сентября 2020
01 сентября 2020

Бывшему замглавы Курганской области не удалось оспорить взятки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению ареста экс замгубернатора Ванюкова Романа. Курган, портрет, ванюков роман
Роману Ванюкову оставили обвинительный приговор без изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Приговор бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову, которого признали виновным во взятках, оставили без изменения. Об этом сообщили 3 сентября в Курганском областном суде, передает корреспондент URA.RU.

«Приговор городского суда оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — огласил приговор судья. Защита Ванюкова просила оправдать его по одному из эпизодов преступления, а по другому переквалифицировать на другую стать. Прокурор Алексей Киселев просил ужесточить наказание.

30 июня Ванюкова признали виновным в четырех взятках. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначили штраф в девять миллионов рублей и конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей.

Экс-замгубернатора задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки от Бабаяна. Позже в деле появились новые эпизоды со взятками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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