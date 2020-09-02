Автобусы в центре Екатеринбурга предлагается заменить на современные троллейбусы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Московский «Центр экономики инфраструктуры», который по заказу мэрии Екатеринбурга (в рамках контракта на 20,7 миллиона рублей) подготовил предложения по транспортной реформе, выступил с идеей отказаться от автобусов в центре уральской столицы. Как следует из презентации, находящейся на рассмотрении чиновников и имеющейся в распоряжении URA.RU, автобусы нужно заменить новым типом троллейбусов.

«Применение троллейбусов с увеличенным автономным ходом позволит заменить автобусы на экологически чистый транспорт по основным коридорам в центре города, продлить маршруты электротранспорта к ключевым объектам тяготения и удобным пересадкам (ТЦ „Мега“, ЦГБ №7, КОР)», — говорится в презентации экспертов. Сейчас ее начинают рассматривать в администрации — в том числе с представителями общественности.

Эксперты предложили сократить автобусный парк с 1128 до 1002 единиц, уменьшить число обычных троллейбусов с 219 до 132-х, закупив 100 троллейбусов нового типа, и увеличить трамвайный парк с 285 до 312 единиц с частичным внедрением трехсекционных низкопольных трамваев.

Узнать, как в мэрии относятся к идее частичной замены автобусов в центре города на троллейбусы, на момент публикации не удалось: начальник транспортного комитета Игорь Ощепков не ответил на звонок агентства. В июне глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что мэрия намерена закупить троллейбусы с увеличенным автономным ходом (способны ездить без подключения к контактной сети 20 км), но не раскрывал детали замысла.