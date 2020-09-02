Студенты пермских вузов начали учебный год в режиме дистанта

Студенты-иностранцы пермских вузов пока учатся удаленно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Пермские вузы проводят обучение иностранных студентов в дистанционном режиме. Об этом URA.RU рассказали студенты Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА). Они уточнили, что пока не могут вернуться в Пермь, поскольку ависообщение отменено из-за пандемии.

В ПМФА агентству уточнили, что речь идет о студентах, проживающих в Египте и улетевших в эту страну во время летних каникул. «Студенты, которые уехали на родину — занимаются сейчас онлайн. Студенты, которые оставались на время каникул тоже занимаются онлайн, поскольку вернувшись в Пермь, обязаны соблюдать двухнедельный карантин», — рассказали в деканате факультета подготовки иностранных обучающихся ПГФА.

В режиме дистанта учатся и студенты-иностранцы Пермского классического университета. «У кого-то обучение пока проходит в дистанционном формате, у кого-то из них и вовсе — отложено. Все зависит о образовательной программы», — пояснили агентству в пресс-службе вуза.

Согласно приказу ректора ПГНИУ, размещенному на сайте вуза, иностранные студенты, не прошедшие 14-дневную обсервацию со дня въезда Россию, не допускаются к учебному процессу.

В четверг, 3 сентября, Россия возобновила авиасообщение с рядом зарубежных стран. При этом в пермских вузах корреспонденту URA.RU пояснили, что пока не располагают информацией о том, как скоро иностранные студенты смогут вернуться в Пермь и когда образовательный процесс для них начнется в привычном режиме.