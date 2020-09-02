02 сентября 2020

Россия возобновила полеты в Египет и ОАЭ

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Споттинг. Курган, самолет, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Россия возобновит авиасообщение с Египтом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с еще тремя странами. Среди них Египет, ОАЭ и Мальдивы, сказано на сайте правительства.

«Египет, 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты, 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы, 2 рейса в неделю», — сообщает правительство. Египетские рейсы будут отправляться в Каир, ОАЭ в Дубай и Мальдивы в аэропорт Велана.

В конце августа и начале сентября границы для российских туристов открыли Молдавия и Польша. Однако последняя заявила, что въезд будет разрешен лишь на две недели. Тем не менее, второго сентября, из-за ситуации с коронавирусом Евросоюз снова отказался включать Россию в число «зеленых зон», для которых открыта Европа, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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