Россия возобновила полеты в Египет и ОАЭ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с еще тремя странами. Среди них Египет, ОАЭ и Мальдивы, сказано на сайте правительства.
«Египет, 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты, 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы, 2 рейса в неделю», — сообщает правительство. Египетские рейсы будут отправляться в Каир, ОАЭ в Дубай и Мальдивы в аэропорт Велана.
В конце августа и начале сентября границы для российских туристов открыли Молдавия и Польша. Однако последняя заявила, что въезд будет разрешен лишь на две недели. Тем не менее, второго сентября, из-за ситуации с коронавирусом Евросоюз снова отказался включать Россию в число «зеленых зон», для которых открыта Европа, пишет агентство Nation news.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.